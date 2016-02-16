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فيديو| النائب مصطفى سالم لـ «عين على البرلمان»: تصريحات «السبكي» المسيئة لنساء الصعيد خروج عن التقاليد

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فيديو| النائب مصطفى سالم لـ «عين على البرلمان»: تصريحات «السبكي» المسيئة لنساء الصعيد خروج عن التقاليد فيديو| النائب مصطفى سالم لـ «عين على البرلمان»: تصريحات «السبكي» المسيئة لنساء الصعيد خروج عن التقاليد

النائب مصطفى سالم

قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن تصريحات تيمور السبكي المسيئة لنساء الصعيد، أثارت حفيظة النواب، وتعتبر خروج عن التقاليد والأعراف، مشيرا إلى ضرورة إحالة “تيمور” إلى المحاكمة العاجلة، وألا تطول إجراءات محاكمته.

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (عين على البرلمان)، على قناة الحياة2، اليوم، الثلاثاء، أنه تقدم ببلاغات للنائب العام، لاتخاذ اجراءات حول الواقعة، وتضامن معه عدد كبير من النواب، مشددا على ضرورة سيادة دولة القانون، وموجها الشكر للنائب العام على قرار ضبط وإحضار المخرج على خلفية تصريحاته المسيئة لنساء الصعيد.

 

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