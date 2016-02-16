إندبندنت: علماء يتوصلون لـ"نقلة نوعية" فى علاج السرطان

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن العلماء قد توصلوا إلى علاج ثورى للسرطان يعتمد على استخدام الخلايا المناعية بالجسد لمهاجمة الورم، مشيرة إلى أن هذا الانجاز الجديد أشيد به على اعتبار أنه نقلة نوعية فى علاج المرض.

وأوضحت الصحيفة أن المرضى الذين يعانون من سرطان الدم فى حالة متأخرة، والذين لم يكن من المتوقع أن يعيشوا أكثر من 5 أشهر قد أظهروا تعافيا تاما بعد 18 شهرا من فحوصات المتابعة مع عدم وجود مؤشرات على عودة المرض، حسبما كشف العلماء.

وفى إحدى التجارب التى أجريت على خلايا تى" أحد أنواع خلايا الدم البيضاء، والتى تم معالجتها فى المختبر لتحديد خلايا الورم ومهاجمتها، فإن أكثر من 90% من إجمالى 35 مريضا يعانون من سرطان الدم الليمفاوى الحاد قد تعافوا تماما.

وفى تجربتين أخريين على 40 مريضا يعانون من سرطان الدم الليمفاوى أو غير الليمفاوى، فإن أكثر من 80% من المرضى استجابوا للعلاج، وتعافى نصفهم تقريبا بشكل تام على مدار 18 شهرا. وستنشر النتائج التفصيلية لتلك التجارب فى وقت لاحق هذا العام، إلا أن النتائج المختصرة قد تمت مناقشتها فى الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم التى أنهت مؤتمرها السنوى فى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الاثنين.

غير أن المتخصصين فى دراسة السرطان دعوا على الحذر إزاء النتائج الأولية لعلاج خلايا "تى" وقالوا إن الأمر لم ينجح على الجميع، وأن بعض المرضى تعرضوا لآثار جانبية سامة وماتوا. إلا أنهم قالوا أن التحسن الذى تحقق لدى بعض الفرضى الذين فشلت معهم كل أنواع العلاج الأخرى كان غير مسبوق.

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