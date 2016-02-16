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طلائع قواتنا المسلحة المشاركة في "رعد الشمال" تصل السعودية

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طلائع قواتنا المسلحة المشاركة في "رعد الشمال" تصل السعودية طلائع قواتنا المسلحة المشاركة في "رعد الشمال" تصل السعودية

وصلت إلى المملكة العربية طلائع قواتنا المسلحة المشاركة في التمرين العسكري الأكبر في تاريخ المنطقة "رعد الشمال" والذي سيجري في مدينة الملك خالد العسكرية في مدينة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية.
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> ويعد التمرين المناورة العسكرية الأكبر من حيث عدد الدول إذ تشارك فيه /  20 / دولة عربية وإسلامية وصديقة إضافة إلى قوات "درع الجزيرة".

والدول المشاركة هي .. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت والمملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر إضافة إلى الأردن  ومصر والسنغال والسودان والمالديف والمغرب وباكستان وتشاد وتونس وجزر القمر وجيبوتي بجانب ماليزيا وموريتانيا وموريشيوس.

ويشكل "رعد الشمال" التمرين العسكري الأكبر من نوعه أيضا من حيث العتاد العسكري النوعي من أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة منها طائرات مقاتلة تعكس الطيف الكمي والنوعي الكبير الذي تتحلى به تلك القوات المشاركة .. فضلا عن مشاركة واسعة من سلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية في محاكاة لأعلى درجات التأهب القصوى لجيوش الدول الـ 20 المشاركة.
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> ويهدف التمرين الذي يستمر مدة ثلاثة أسابيع إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الخليجية والعربية والإسلامية .. إضافة إلى تطوير الكفاءات وتدريب القوات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.
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