فيديو| وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ينفي وفاة 9أطفال بـ«مرض مجهول»‎

نفى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ما تردد حول إقالة مدير مستشفى المنزلة بالدقهلية، على خلفية واقعة وفاة 9 أطفال بـ”مرض مجهول” أعراضه تشبه الإنفلونزا.

وأضاف “مكي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة “الحياة 2″، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عرض تقرير على المهندس حسام إمام، محافظ الدقهلية، لإتخاذ قرار حول الواقعة”.

كما أضاف وكيل وزارة الصحة، أن حالات الوفاة 4 فقط، من أصل أكثر من 6 آلاف حالة دخلت المستشفى، وهو معدل أقل من الطبيعي “على حد قوله”.

فيديو للمداخلة الهاتفية لوكيل وزارة الصحة بالدقهلية مع “عين على البرلمان”.