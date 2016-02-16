ضبط بندقيتين آليتين و4 فرود خرطوش فى حملة أمنية بزفتى والسنطة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمركزى شرطة زفتى والسنطة، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، من ضبط بندقيتين آليتين مبلّغ بسرقتهما فى أحداث ثورة 25 يناير 2011 و4 فرود خرطوش و8 طلقات خرطوش.

كان قد تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركزى شرطة زفتى والسنطة والقوة المرافقة لهم بقيادة العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط "طاهر ع ا" 28 سنة عاطل مقيم سنبو مركز زفتى، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين، و"مصطفى ع م" 35 سنة عاطل مقيم قرية القرشية مركز السنطة، وبحوزته فرد روسى وطلقة آلى.

كما تم ضبط كل من "خليل ز خ" 28 سنة عاطل، و"سامح ع ش" 30 سنة عاطل، مقيمان قرية طوخ مزيد – مركز السنطة، وبحوزتهما فرد خرطوش و5 طلقات خرطوش، و"عيد ح ع" 29 سنة، عاطل مقيم قرية ميت يزيد – مركز السنطة وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة خرطوش.

كما تم العثور داخل إحدى العشش المقامة على نهر النيل بمركز زفتى على بندقية آلية، وبالكشف عنها تبين أنها مسروقة من مصلحة حكومية، كما تم العثور بإحدى العشش المقامة على نهر النيل بمركز زفتى على بندقية آلية، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، تم التحفظ على الأسلحة المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



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