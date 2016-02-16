بالصور.. مصابو الشرطة بلندن: نرغب فى العودة للوطن لاستئصال جذور الإرهاب

أشاد الضباط والأفراد المصابين المتواجدين فى المملكة المتحدة للعلاج، بما توفره لهم وزارة الداخلية من اهتمام ورعاية طبية ومعنوية، مؤكدين رغبتهم فى العودة إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن للمساهمة فى رفع راية الأمن واستئصال جذور الإرهاب من كل ربوع الوطن، جاء ذلك عقب زيارة بعثة رسمية برئاسة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات إلى المملكة المتحدة لمتابعة حالة الضباط والأفراد مصابى العمليات الذين يتلقون علاجهم بالمستشفيات البريطانية .

وزار اللواء أبو بكر عبد الكريم خلال تواجده بلندن بزيارة المصابين المحجوزين بعدد من المستشفيات، حيث نقل تحيات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وتقديره الكامل لتضحياتهم فى سبيل أمن الوطن واستقراره والتأكيد على وقوف وزارة الداخلية إلى جانب أبنائها أينما كانوا ودعمهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

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وسلم مساعد وزير الداخلية الأنواط الممنوحة من رئيس الجمهورية للمصابين من أبناء هيئة الشرطة تكريما لهم وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم، كما تم متابعة تطورات حالاتهم الصحية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالتنسيق مع المستشار الطبى بالسفارة المصرية فى لندن، وذلك للتأكد من تميز مستويات الرعاية الطبية المقدمة لهم من كل التخصصات المطلوبة .

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وخلال مأدبة العشاء التى أقامها السفير المصرى بالمملكة المتحدة تكريما لأبناء الشرطة من المصابين، أعرب اللواء أبو بكر عبد الكريم عن تقديره للجهود الدءوبة التى تبذلها سفارتنا بالمملكة المتحدة وشكره للسفير وكل أعضاء السفارة ومستشارها الطبى لتوفير كل سبل الرعاية للضباط والأفراد الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات البريطانية، كما وجه الشكر لملحق الدفاع بالسفارة على التسهيلات التى يقدمها للضباط الذين يترددون على مستشفيات العاصمة البريطانية لتلقى العلاج، مشيدا بما لمسه من تصميم ومعنويات مرتفعة لدى المصابين من هيئة الشرطة .



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