مصرع مندوب شرطة أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد سمالوط فى المنيا

لقى مندوب شرطة مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام قطار به عند محطة سكة حديد سمالوط بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، يفيد بمصرع "ربيع عبد المعتمد" 33 سنة مندوب شرطة بالإدارة العامة للأمن المركزى قطاع بنى سويف، ومقيم بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، إثر اصطدام القطار رقم 85 به عند العلامة 150 محطة سمالوط، ما أسفر عن فصل رقبته عن جسده وتهتك بالكتف.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبسؤال شقيقه مدرس أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وأن الواقعة جراء حادث قطار.