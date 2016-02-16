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خبر في الجول – شايفر معروض على الزمالك

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خبر في الجول – شايفر معروض على الزمالك خبر في الجول – شايفر معروض على الزمالك

علم FilGoal.com أن المدرب الألماني وينفرد شايفر تم عرضه على إدارة الزمالك لخلافة أحمد حسام "ميدو" كمدير فني للفريق.

وكان اسم شايفر أيضا مطروحا بقوة أمام الأهلي لخلافة البرتغالي جوزيه بيسيرو، إلا أن الأمر لم يتم حسمه حتى اللحظة.

ويبحث الزمالك عن خليفة لميدو بعد إقالته عقب الخسارة من الأهلي 2-0.

ومن المنتظر أن يتوجه وفد من الزمالك إلى دبي للتفاوض مع الإنجليزي المخضرم هاري ريدناب (طالع التفاصيل).

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وعرض أحد وكلاء اللاعبين اسم شايفر على الإدارة خاصة أن مدرب منتخب جامايكا الحالي لا يرتبط بأي مباريات في الفترة المقبلة ويرغب في خوض تحدي جديد في المنطقة العربية.

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