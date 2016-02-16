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بالصور.. ضبط 82 ألف و300 علبة سجائر أجنبية الصنع مهربة بطريق العلمين

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بالصور.. ضبط 82 ألف و300 علبة سجائر أجنبية الصنع مهربة بطريق العلمين بالصور.. ضبط 82 ألف و300 علبة سجائر أجنبية الصنع مهربة بطريق العلمين
تمكن الضباط والقوة المرافقة لهم، والمعينون بخدمة تمركز الكيلو 40 طريق العلمين- وادى النطرون بدائرة قسم شرطة العلمين، من ضبط سيارة نقل على متنها 82 ألف و300 علبة سجائر أجنبية الصنع، كانت فى طريقها لأحد المخازن بمدينة برج العرب فى الإسكندرية.
>1-(1)مطروح محافظة مطروح مدير امن مطروح اخبار مطروح ضبط كمية من السجائر الاجنبية

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط السيارة رقم 5286 س م ب، ماركة شيفرولية حمراء اللون، قيادة "سليم ع ع ه" 24 سنة، سائق، مقيم بالعزبة الشرقية بمدينة الحمام فى مطروح، وذلك بالكيلو 30 طريق العلمين- وادى النطرون، وبتفتيش السيارة تبين أنها محملة بـ82 ألف و300 علبة سجائر أجنبية الصنع، ماركة كاريلا، مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية.

وبمواجهة قائد السيارة بما أسفر عنه الضبط، أكد علمه بأن السجائر المضبوطة مهربة جمركياً، وكان فى طريقه لتسليم المضبوطات لأحد المخازن بمدينة برج العرب فى الإسكندرية.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح تهريب العلمين، وجارِ رفع بصمتى الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.

1-(2)مطروح محافظة مطروح مدير امن مطروح اخبار مطروح ضبط كمية من السجائر الاجنبية

1-(3)مطروح محافظة مطروح مدير امن مطروح اخبار مطروح ضبط كمية من السجائر الاجنبية

1-(4)مطروح محافظة مطروح مدير امن مطروح اخبار مطروح ضبط كمية من السجائر الاجنبية
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