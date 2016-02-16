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أمن مطروح يضبط مطلوبين هاربين من 13 سنة سجنا

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أمن مطروح يضبط مطلوبين هاربين من 13 سنة سجنا أمن مطروح يضبط مطلوبين هاربين من 13 سنة سجنا
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، من ضبط 2 محكوم عليهما بالسجن فى قضيتين مختلفتين.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، من ضبط "خالد م ع ع " مقيم عزبة الحاج على بمدينة مرسى مطروح، المحكوم عليه فى القضية رقم 9023/2013 جنايات مطروح، "مخدرات " المقيدة برقم 220 كلى غرب حصر رقم 187/2015 والمقضى فيها بالسجن المشدد 3 سنوات بجلسة 11 مايو 2015.

كما تم ضبط "محمد ع إ ف "- مقيم بمطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 6562/2012 جنايات مطروح " إكراه على التوقيع " المقيدة برقم 156 كلى غرب حصر رقم 39/2015 والمقضى فيها بالسجن 10سنوات بجلسة 12 يونيو 2013 .

وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحكوم عليهما المضبوطان وعرضهما على النيابة العامة.

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مصر 365