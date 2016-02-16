أمن مطروح يضبط مطلوبين هاربين من 13 سنة سجنا

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، من ضبط 2 محكوم عليهما بالسجن فى قضيتين مختلفتين.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، من ضبط "خالد م ع ع " مقيم عزبة الحاج على بمدينة مرسى مطروح، المحكوم عليه فى القضية رقم 9023/2013 جنايات مطروح، "مخدرات " المقيدة برقم 220 كلى غرب حصر رقم 187/2015 والمقضى فيها بالسجن المشدد 3 سنوات بجلسة 11 مايو 2015.

كما تم ضبط "محمد ع إ ف "- مقيم بمطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 6562/2012 جنايات مطروح " إكراه على التوقيع " المقيدة برقم 156 كلى غرب حصر رقم 39/2015 والمقضى فيها بالسجن 10سنوات بجلسة 12 يونيو 2013 .

وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحكوم عليهما المضبوطان وعرضهما على النيابة العامة.