أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بدء نظر محاكمة ٧٣٩ متهمًا بينهم «شوكان» بـ «فض رابعة»

Google+ Print
بدء نظر محاكمة ٧٣٩ متهمًا بينهم «شوكان» بـ «فض رابعة» بدء نظر محاكمة ٧٣٩ متهمًا بينهم «شوكان» بـ «فض رابعة»

16 فبراير 2016 | 12:57 مساءً

بدأت الأجهزة الأمنية المسؤولة عن توسيعات القفص الزجاجي بقاعة المحكمة بعمل الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة الفنية، حيث قامت اللجنة الهندسية المشكلة بنزع بعض الأجزاء من المقاعد المجاورة للقفص الحالي، استعدادا لضم صف مقاعد لتخصيصه للمتهمين.
> رأت لجنة مشكلة من أجهزة الأمن، وخبراء هندسة، وخبراء من وزارة العدل، رأت أن الإصلاحات التي كان مقررًا عملها في القاعة صعبة التحقيق، نظرًا لعدم قدرة السطح علي حمل عدد المتهمين الكبير، لذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة أخري.
> ويذكر أن عدد المتهمين في القضية 739 متهم من بينهم “بديع” المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، والمصور الصحفي “شوكان” في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة.

 

2016-02-16

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا