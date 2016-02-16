بدء نظر محاكمة ٧٣٩ متهمًا بينهم «شوكان» بـ «فض رابعة»

بدأت الأجهزة الأمنية المسؤولة عن توسيعات القفص الزجاجي بقاعة المحكمة بعمل الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة الفنية، حيث قامت اللجنة الهندسية المشكلة بنزع بعض الأجزاء من المقاعد المجاورة للقفص الحالي، استعدادا لضم صف مقاعد لتخصيصه للمتهمين.

> رأت لجنة مشكلة من أجهزة الأمن، وخبراء هندسة، وخبراء من وزارة العدل، رأت أن الإصلاحات التي كان مقررًا عملها في القاعة صعبة التحقيق، نظرًا لعدم قدرة السطح علي حمل عدد المتهمين الكبير، لذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة أخري.

> ويذكر أن عدد المتهمين في القضية 739 متهم من بينهم “بديع” المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، والمصور الصحفي “شوكان” في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة.