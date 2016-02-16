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حبس 12 متهمًا في أحداث فتنة طائفية بالمرج ١٥يومًا على ذمة التحقيقات

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حبس 12 متهمًا في أحداث فتنة طائفية بالمرج ١٥يومًا على ذمة التحقيقات حبس 12 متهمًا في أحداث فتنة طائفية بالمرج ١٥يومًا على ذمة التحقيقات

أرشيفية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول، حبس 12 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإحداث فتنة طائفية بمنطقة المرج.

و أمرت النيابة بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين علي خلفية تورطهم في واقعة احداث فتنة طائفية كما كلفت النيابة العامة مباحث شرطة المرج بتأمين عدد من منازل الأهالي المتضررين من الواقعة.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ربيع، عن وقوع مشاجرة بالأيدي تعدى فيها أحد شباب عائلة “تادرس” ويدعى “إيهاب” على أحد شباب عائلة “عبده” ويدعى “كريم عادل”، ما أدى إلى إستدعاء كل من الطرفين لأهلهما وأصدقاءهما عقب تحول الأمر من مجرد مشاجرة عادية بين عائلتين إلى فتنة طائفية.

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