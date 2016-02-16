نجاة محافظ عدن من محاولة اغتيال للمرة الثالثة

قال مسؤول أمني، إن محافظ مدينة عدن بجنوب اليمن، ومدير الأمن نجوا من هجوم بالأسلحة على موكبهما، اليوم الثلاثاء، في أحدث هجوم من سلسلة هجمات يشنها متشددون على الحكومة.

وأضاف المسؤول لـ”رويترز” أن ثلاثة مسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار، في حين أصيب اثنان من الحراس ومدنيان كانا يسيران في المكان، ولكن عيدروس الزبيدي، محافظ عدن، والعميد شلال علي شايع، لم يصبا بسوء.

وتعتبر تلك الحادثة هي ثالث محاولة اغتيال، ينجو منها محافظ عدن.

واستغل متشددو تنظيمي القاعدة و “داعش” الحرب الأهلية المندلعة في اليمن منذ عشرة أشهر، لتوسيع تواجدهم في عدن حيث مقر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.