أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البنك المركزي ينفي تعويم الجنيه أو خفض قيمته

Google+ Print
البنك المركزي ينفي تعويم الجنيه أو خفض قيمته البنك المركزي ينفي تعويم الجنيه أو خفض قيمته

نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي اتجاه البنك لاتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه أو تعويمه.

وقال المسؤول – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: “غير صحيح على الإطلاق التفكير في هذه الخطوة”.

وأضاف أن البنك المركزي يتخذ من التدابير والإجراءات لتوفير الدولار، حيث نجح فى توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع.

وأشار إلى أن سياسة البنك المركزي فى توفير النقد الأجنبي من خلال البنوك للدولار بالأسعار الرسمية أسهم في خفض معظم السلع الأساسية بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 35%.

ورجحت الأوساط الاقتصادية احتمالية قيام المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحريره على خلفية تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن اتخاذ قرارات صعبة فى الفترة المقبلة.

وشهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا للعملة الأمريكية الدولار بالسوق الموازية “السوداء” خلال اليومين الماضيين ليصل إلى نحو 9 جنيهات بفعل عمليات مضاربة حادة، فيما رجح خبراء مصرفيون انتهاء هذه المضاربات سريعا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء