البنك المركزي ينفي تعويم الجنيه أو خفض قيمته

نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي اتجاه البنك لاتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه أو تعويمه.

وقال المسؤول – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: “غير صحيح على الإطلاق التفكير في هذه الخطوة”.

وأضاف أن البنك المركزي يتخذ من التدابير والإجراءات لتوفير الدولار، حيث نجح فى توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع.

وأشار إلى أن سياسة البنك المركزي فى توفير النقد الأجنبي من خلال البنوك للدولار بالأسعار الرسمية أسهم في خفض أسعار معظم السلع الأساسية بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 35%.

ورجحت الأوساط الاقتصادية احتمالية قيام المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحريره على خلفية تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن اتخاذ قرارات صعبة فى الفترة المقبلة.

وشهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا للعملة الأمريكية الدولار بالسوق الموازية “السوداء” خلال اليومين الماضيين ليصل سعر الدولار إلى نحو 9 جنيهات بفعل عمليات مضاربة حادة، فيما رجح خبراء مصرفيون انتهاء هذه المضاربات سريعا.