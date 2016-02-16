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سامح عاشور: لا يجوز أن ترتدي المحاميات زي ضيق أو قصير

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سامح عاشور: لا يجوز أن ترتدي المحاميات زي ضيق أو قصير سامح عاشور: لا يجوز أن ترتدي المحاميات زي ضيق أو قصير

سامح عاشور

قال سامح عاشور نقيب المحامين، خلال كلمته لشباب المحامين، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على شباب وشابات المحامين  ضرورة الظهور بمظهر حسن.

ووجه “عاشور” حديثه إلى المحاميات قائلاً: “يجب عليكن ألا ترتدين زي ضيق أو قصير فهذا لا يجوز”.

وأضاف سامح عاشور خلال احتفالية حلف اليمين لشباب المحامين الجدد بالنقابة العامة، أن المحامي الذى يتميز عن زميله يتميز من خلال ثقافته وعليكم ان تطبقوا ما درستموه فى الجامعة.

وشدد على أن وزراء وكبار رجال القضاء والشرطة أدوا اليمين من قبلكم، وتابع: “سيؤدى اليمين معكم الآن اللواء اسماعيل عز الدين، مدير أمن بورسعيد السابق”.

 

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