وزيرة التعاون الدولى تترأس قوافل لمتضررى السيول بقرى أبيس بالإسكندرية الخميس

تجرى الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، زيارة تفقدية إلى قرى أبيس بالإسكندرية الخميس المقبل، حيث تترأس قوافل شاملة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والغذائية وملابس لأهالى قرية أبيس 8 شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى.

وتقدم الوزيرة الدعم لـ7 أسر من متضررى السيول وواقعة الغرق التى تعرضت لها أسر القرية فى ديسمبر الماضى بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تتوجه الوزيرة إلى مكتب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، عقب الجولة التفقدية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة حول هذا الشأن.

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