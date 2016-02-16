مشادات بين طالبات معهد فنى صحى وإدارة مستشفى بالإسكندرية بسبب وقفة احتجاجية

وقعت مشادات بين طالبات المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وإدارة معهد مستشفى جمال عبد الناصر، التى تقع تحت إشراف المعهد الفنى الصحى، بسبب المشاركة فى التظاهرات التى تطالب بإلغاء قرار وزير التعليم العالى بتحويلهم إلى دبلومات فنية، وإلغاء عدد من التخصصات فى المعاهد الفنية.

وقالت هاجر على، إحدى الطالبات، إن إدارة المعهد رفضت مشاركة جميع الطالبات فى الوقفة الاحتجاجية مع زملائهن وتعطيل اليوم الدراسى، وطالبت باختيار ثلاثة طالبات فقط لتمثيلهن فى التظاهرات.

وأضافت الطالبة، أنه أثناء مشاركتهن فى الوقفة الاحتجاجية، لاحظت إدارة المستشفى إحدى الطالبات تصور الوقفة فاعترضت على التصوير وصادرت هاتفها الخاص ومنعتها من التصوير، وهددت الطالبات المشاركات فى الوقفة بالفصل والحرمان من الامتحانات فى حالة مخالفة الأوامر.

وكانت طالبات المعهد الفنى الصحى نظمن وقفة احتجاجية لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بإلغاء قرار وزير التعليم العالى، وشارك فيها عدد من طلاب المعاهد بالمستشفيات التى تقع تحت إدارة المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية.