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رئيس جامعة دمياط يبحث ترتيبات افتتاح المرحلة الأولى بحرم الجامعة الجديد

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رئيس جامعة دمياط يبحث ترتيبات افتتاح المرحلة الأولى بحرم الجامعة الجديد رئيس جامعة دمياط يبحث ترتيبات افتتاح المرحلة الأولى بحرم الجامعة الجديد
تفقد الدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط، إنشاءات الجامعة بالحرم الجديد، حيث انتظمت كافة الأعمال بتشطيبات المرحلة الأولى المسند أعمالها للشركة الثلاثية بمختلف الفصول والقاعات والمدرجات والمكاتب الإدارية.

وبحث رئيس الجامعة الترتيبات النهائية اللازمة تمهيداً لافتتاح المرحلة الأولى، خاصة وأنه تم الانتهاء من كافة أعمال الفصول والقاعات الدراسية وتجهيزها بالأثاث اللازم، كما تم الانتهاء من تجهيز عدد من المدرجات مختلفة السعة الطلابية، وجاري الانتهاء من المدرجات المتبقية، كما تم الانتهاء من تركيب كافة أجهزة التكييف بالمرحلة كاملة.

وأكد بيان صادر عن الجامعة اليوم، انتظام كافة الأعمال بالمراحل المختلفة التي تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، حيث انتظمت الأعمال التكميلية بالسور، وفيما يخص المرحلة الثانية تم توريد 3000 متر مربع من الرخام تمهيداً لبدء أعمال تشطيب الرخام بالمرحلة، كما تم الانتهاء من عزل الأسطح، وفيما يخص المرحلة الثالثة، فانتظمت أعمال النجارة والحدادة المسلحة بكلا المدرجين تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية المستمرة.

وفيما يخص أعمال البنية التحتية، جاري انتظار اللوحات والرسومات التشغيلية التي تم اعتمادها بالفعل من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية لبدء العمل بها، وبالمرحلة الرابعة الخاصة بالمعامل المركزية بالجامعة والمسندة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم الانتهاء بالكامل من أعمال رخام السلالم، والبدء في أعمال رخام الأرضيات، كما طالب المحافظ مسئولي العمل بالمرحلة الرابعة ضرورة زيادة أعداد العمالة بالموقع لرفع معدلات الإنجاز.

وبحث رئيس الجامعة مع كافة الشركات التي تقوم بتنفيذ الأعمال بحرم الجامعة الجديد الترتيبات اللازمة للفصل بين المرحلة الأولى المتوقع افتتاحها قريباً، والمراحل الإنشائية الأخرى لتأمين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وطالبهم بتقديم مقترحاتهم شاملة التكلفة ومزايا وعيوب كافة الوسائل لاختيار الأنسب.

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مصر 365