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إلغاء الفترة المسائية بمدرسة بالمنيا بسبب مشاجرة

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إلغاء الفترة المسائية بمدرسة بالمنيا بسبب مشاجرة إلغاء الفترة المسائية بمدرسة بالمنيا بسبب مشاجرة
قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التعليم بالمنيا: إن إحدى قرى مركز المنيا اليوم، شهدت حالة من الرعب والفزع بين تلاميذ المدرسة الابتدائية، إثر مشاجرة أُطلقت خلالها أعيرة نارية عائلتين بمحيط مبنى المدرسة التى تضم تلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تقرر إلغاء الفترة المسائية وصرف طلاب الفترة الصباحية مبكراً، حفاظاً عليهم.

وأشار إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للطلاب، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على أرواح الطلاب، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقف مساء اليوم، لنظر ما إذا كانت الدراسة مستمرة غدا أم سيتم تعليقها بسبب المشاجرة.

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مصر 365