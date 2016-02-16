وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يكرم طالبتين بمدرسة صفية زغلول

قام المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بتكريم كل من الطالبة لبنى محمد الليثى أحمد والطالبة فيروز حمادة أحمد زياد بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، حيث وجدت الطالبتان بطاقات تعارف أمام الممر، وقامتا بإعطائهما إلى محافظ الإسماعيلية.

وأشاد وكيل الوزارة فى كلمته بسلوك الطالبتين، مؤكدا حرص اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على تكريمهما حتى تكونان قدوة لجميع الطلاب.

وتفقد وكيل الوزارة المدرسة وبرفقته أحمد نوار مدير المدرسة، وأبدى إعجابة خاصة بالأعمال التى شاركت بها الطالبات من أنشطة العلوم والمواد الدراسية المختلفة، وأكد على ضرورة مشاركة الطلاب فى الأنشطة بأنفسهم مع توجيه وإرشاد من القائمين على عملية التدريس، معربا عن سعادته بمستوى المدرسة.

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