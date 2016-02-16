أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يكرم طالبتين بمدرسة صفية زغلول

Google+ Print
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يكرم طالبتين بمدرسة صفية زغلول وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يكرم طالبتين بمدرسة صفية زغلول
قام المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بتكريم كل من الطالبة لبنى محمد الليثى أحمد والطالبة فيروز حمادة أحمد زياد بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، حيث وجدت الطالبتان بطاقات تعارف أمام الممر، وقامتا بإعطائهما إلى محافظ الإسماعيلية.

وأشاد وكيل الوزارة فى كلمته بسلوك الطالبتين، مؤكدا حرص اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على تكريمهما حتى تكونان قدوة لجميع الطلاب.

وتفقد وكيل الوزارة المدرسة وبرفقته أحمد نوار مدير المدرسة، وأبدى إعجابة خاصة بالأعمال التى شاركت بها الطالبات من أنشطة العلوم والمواد الدراسية المختلفة، وأكد على ضرورة مشاركة الطلاب فى الأنشطة بأنفسهم مع توجيه وإرشاد من القائمين على عملية التدريس، معربا عن سعادته بمستوى المدرسة.
>وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالإسماعيلية-يكرم-طالبتين-بمدرسة-صفية-زغلول-(1)

وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالإسماعيلية-يكرم-طالبتين-بمدرسة-صفية-زغلول-(2)

وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالإسماعيلية-يكرم-طالبتين-بمدرسة-صفية-زغلول-(3)

وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالإسماعيلية-يكرم-طالبتين-بمدرسة-صفية-زغلول-(4)

وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالإسماعيلية-يكرم-طالبتين-بمدرسة-صفية-زغلول-(5)

وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالإسماعيلية-يكرم-طالبتين-بمدرسة-صفية-زغلول-(6)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365