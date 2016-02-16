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"ديكورات" نادي برشلونة في المنازل السعودية

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الثلاثاء 16-02-2016 18:59

لنادي "برشلونة" الاسباني مشجعون بالملايين في ، لا يرو ظمأهم متابعة مبارياته فحسب، بل تنسحب حماستهم لـ"برشلونة" على "ديكورات" منازلهم.

تبرز "ديكورات" منازل الشباب السعوديين اهتماماً بنادي "برشلونة" الاسباني لكرة القدم حسب المهندس محمد ابراهيم، من خلال:
- طباعة صور نجوم نادي "برشلونة" وشعاراته على أقمشة أرائك ومقاعد غرف الاستقبال وغرف الطعام والاستراحات الملحقة بمساحات المنزل وأسرّة غرف النوم والستائر.

"ديكورات" جذابة في صور غرف طعام 4 مشاهير
- إبراز صور نجوم الكرة السعودية، مثل: ياسر القحطاني وناصر الشمراني وعمر السومة ومحمد السهلاوي... بجانب صور لاعبي فريق "رشلونة".
- توزيع ألوان شعارات وملابس لاعبي نادي "برشلونة" الرياضي، على جدران غرف "مهووسي" الكرة، وذلك من خلال طلائها بالأحمر والأزرق بشكل جذاب.
- استبدال ألوان وشعارات نادي "برشلونة" لكرة القدم كما صور أشهر لاعبيه بألوان الزهري والوردي والبنفسجي، في غرف نوم الشابات السعوديات!

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سيدتي

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