"ديكورات" نادي برشلونة في المنازل السعودية

لنادي "برشلونة" الاسباني مشجعون بالملايين في السعودية، لا يرو ظمأهم متابعة مبارياته فحسب، بل تنسحب حماستهم لـ"برشلونة" على "ديكورات" منازلهم.

تبرز "ديكورات" منازل الشباب السعوديين اهتماماً بنادي "برشلونة" الاسباني لكرة القدم حسب المهندس محمد ابراهيم، من خلال:

- طباعة صور نجوم نادي "برشلونة" وشعاراته على أقمشة أرائك ومقاعد غرف الاستقبال وغرف الطعام والاستراحات الملحقة بمساحات المنزل وأسرّة غرف النوم والستائر.

"ديكورات" جذابة في صور غرف طعام 4 مشاهير

- إبراز صور نجوم الكرة السعودية، مثل: ياسر القحطاني وناصر الشمراني وعمر السومة ومحمد السهلاوي... بجانب صور لاعبي فريق "رشلونة".

- توزيع ألوان شعارات وملابس لاعبي نادي "برشلونة" الرياضي، على جدران غرف "مهووسي" الكرة، وذلك من خلال طلائها بالأحمر والأزرق بشكل جذاب.

- استبدال ألوان وشعارات نادي "برشلونة" لكرة القدم كما صور أشهر لاعبيه بألوان الزهري والوردي والبنفسجي، في غرف نوم الشابات السعوديات!

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