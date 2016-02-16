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مران الأهلي – عودة ثلاثية.. وغياب باسم علي بسبب آلام الرقبة

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مران الأهلي – عودة ثلاثية.. وغياب باسم علي بسبب آلام الرقبة مران الأهلي – عودة ثلاثية.. وغياب باسم علي بسبب آلام الرقبة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه لم يسب حازم إمام رئيس الجهاز الفني السابق أو يعايره بإقامة عزاء والده داخل القلعة البيضاء.

وكان منصور قد قرر إقالة الثنائي حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" من الجهاز الفني قبل أن يظهر مقطع مصوّر لرئيس الزمالك يهاجم فيه الأول وتضمن تصريحا يقول فيه: "عملت عزاء والدك بقيمة 300 ألف جنيه".

وقال منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك يوم الأثنين: "لم أسب حازم إمام.. قلت عندي عتاب على حازم، لكن هناك من قام بحذفها واستبدالها بكلمة كلب".

وأضاف "لم أسب حازم وأنا أحترم المحترم، وحازم إمام له قيمته عندي.. كما أنني عرضت عليه منصر مدير النشاط الرياضي وليس رئيس الجهاز فقط فكيف لي أن أسبه".

"قلت لي عتاب هو أنه سمح لزوجته تقوم بعمل مداخلة لتعاتبه على قبوله العمل معي.. كما أنني أعاتبه على ترك ميدو يهاجمني ويقول وقائع كاذبة وأنت نفسك قمت بتكذيبها في حوار صحفي".

وحول إقامة العزاء داخل النادي أوضح مرتضى "لم أعايرك.. أنا فقط قمت بالرد عليك لأنك قلت إنني أقمت العزاء لأنك كنت في الجهاز، وهذا الكلام عيب لأن هذا ليس قدر حمادة إمام".

وأقام الزمالك عزاء الأسطورة حمادة إمام داخل مقر النادي الأبيض.

وأشار منصور "إذا توفى أي رمز من أصحاب النادي سأقيم لهم العزاء في نفس المكان لأنهم هم من صنعوا مجده.. ولا يوجد أي رئيس نادي في يضع أسماء نجوم الكرة في كل أركان النادي".

"لكن الولد الذي قام بوضع كلمة كلب بدل عتاب.. أتحداه أن نذهب لخبير أصوات، لم أقل هذا".

وأتم مرتضى "حازم قيمته كبيرة عندي وحمادة إمام صديقي منذ 1972 ولابد أن تعلم أنني من أقنعت الإدارة باحترافك في أودينيزي وأنا من قمت بإعادتك مرة أخرى، من يفعل هذا من أجلك لا يمكن أن يسبّك".

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