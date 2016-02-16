مران الأهلي – عودة ثلاثية.. وغياب باسم علي بسبب آلام الرقبة

عاد ثلاثي الأهلي أحمد فتحي ومحمد هاني وماليك إيفونا لتدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء.

وكان فتحي قد غاب عن التدريبات الجماعية عقب مباراة الأهلي والزمالك بعد أن داهمته كدمة بالركبة قبل أن يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الخميس في الجولة الـ19 من الدوري.

وعانى المهاجم الجابوني إيفونا أمس الاثنين من كدمة في الكاحل حرمته من استكمال المران إلا أنه صار سليما وعاد للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

أما محمد هاني، فقد تعافى من إجهاد العضلة الخلفية الذي داهمه في مباراة طلائع الجيش الأخيرة التي انتهت بالتعادل 0-0.

وعلى صعيد آخر، غاب الظهير الأيمن باسم علي عن تدريبات الفريق الجماعية بسبب آلام في الرقبة.

وخضع علي لجلسة علاج طبيعي، وستتحدد قدرته على لعب مباراة المحلة غدا الأربعاء.