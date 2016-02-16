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مصادر عسكرية: المدفعية التركية ترد "بالمثل" على إطلاق نار فى سوريا

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مصادر عسكرية: المدفعية التركية ترد "بالمثل" على إطلاق نار فى سوريا مصادر عسكرية: المدفعية التركية ترد "بالمثل" على إطلاق نار فى سوريا

>قالت مصادر عسكرية تركية اليوم الثلاثاء إن المدفعية التركية ردت "بالمثل" على إطلاق نار فى سوريا وذلك فى اليوم الرابع على التوالى فى عمليات القصف التى يقوم بها الجيش التركي.

وحذرت تركيا مقاتلين أكرادا فى شمال سوريا أمس الاثنين بأنهم سيواجهون "أعنف رد" إذا حاولوا السيطرة على بلدة سورية قرب الحدود التركية كما اتهمت أنقرة روسيا بشن هجوم صاروخى قتل 14 مدنيا على الأقل هناك.

و من ناحية أخرى سيطرت القوات الحكومية السورية ومقاتلون أكراد على المزيد من المناطق من أيدى جماعات المعارضة شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" والمرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن قوات سيطرت على بلدتى أحراس ومسكنة فى محافظة حلب شمالى البلاد.

وبشكل منفصل، سيطر "ائتلاف قوى سوريا الديمقراطية"، الذى يضم جماعات عربية وكردية، على بلدة تل رفعت الرئيسية، وهى واحدة من أكبر معاقل المعارضة فى حلب.

وبعد تل رفعت، سيطر الائتلاف أيضا على بلدة كفر ناصح الواقعة جنوب المدينة.

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مصر 365

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