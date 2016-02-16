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التايمز: رئيس وزراء قطر السابق يفلت من السجن بسبب الحصانة الدبلوماسية

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التايمز: رئيس وزراء قطر السابق يفلت من السجن بسبب الحصانة الدبلوماسية التايمز: رئيس وزراء قطر السابق يفلت من السجن بسبب الحصانة الدبلوماسية
قالت صحيفة التايمز، البريطانية، أن الشيخ القطرى حمد بن جاسم آل ثانى فاز فى معركة قضائية فى بريطانيا كان يواجه فيها اتهاما بخطف خصم له.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، الثلاثاء، بعنوان "الشيخ صاحب ثروة بثمانية مليارات دولار محصن ضد تهمة الخطف "، أن بن جاسم، الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى قطر سابقا، استطاع الحصول على حكم يقضى بأن المحكمة العليا لا يحق لها النظر فى قضية خطف مرفوعة ضده من قبل دبلوماسى قطرى آخر.

وأضافت، بحسب مقتطفات من التقرير نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، أن فواز العطية، الذى شغل منصب سفير بوزارة الشؤون الخارجية فى قطر منذ عام 1998، رفع قضية ضده واتهمه بخطفه، والتخطيط لسجنه 15 شهرا حين كان فى موقع المسؤولية فى قطر.

وزعم العطية أن هذا كان ضمن مخطط وضعه بن جاسم، صاحب الـ56 عاما والذى يشغل منصب مستشار فى السفارة القطرية فى لندن، لوضع اليد على أرضه، وطالب بتعويض مالى قدره 200 مليون جنيه استرلينى. لكن القاضى جاستيس بلايك أكد أن الشيخ حمد يتمتع بحصانة دبلوماسية وحصانة دولة تحميه من رفع قضايا ضده.


>- الجارديان: "حصانة" رئيس وزراء قطر السابق محور دعوى قضائية فى بريطانيا

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