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"الداخلية" تلاحق تيمور السبكى بعد صدور قرار النائب العام بضبطه وإحضاره

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"الداخلية" تلاحق تيمور السبكى بعد صدور قرار النائب العام بضبطه وإحضاره "الداخلية" تلاحق تيمور السبكى بعد صدور قرار النائب العام بضبطه وإحضاره
أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تلاحق تيمور السبكى المتهم بقذف سيدات الصعيد فى برنامج تليفزيونى، بعد صدور قرار من النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبطه وإحضاره، على خلفية تقدم المئات من المصريين ببلاغات ضده.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بضبط وإحضار المتهم تيمور السبكى لإهانته سيدات ، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة بأن المبلغون قدموا سند لبلاغاتهم، وهى أسطوانات مدمجة مسجل عليها الحوار الذى أجراه المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بضبط نسخة من حلقة البرنامج المشار إليه فى البلاغات.

كما أمرت النيابة بتفريغ نص الحوار المسجل على الأسطوانات، وتبين للنيابة مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.


>- النائب العام يأمر بضبط تيمور السبكى لإهانته نساء مصر والصعيد

- بلاغ جديد للنائب العام يطالب بإحالة تيمور السبكى للجنايات

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مصر 365

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