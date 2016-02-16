أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المدعى العام الإيطالى يأمر بتحليل البريد الإلكترونى وجهات اتصال ريجينى

Google+ Print
المدعى العام الإيطالى يأمر بتحليل البريد الإلكترونى وجهات اتصال ريجينى المدعى العام الإيطالى يأمر بتحليل البريد الإلكترونى وجهات اتصال ريجينى
قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن المدعى العام سيرجيو كولاوجو أمر بتحليل البريد الإلكترونى وجهات الاتصال بـ(30 شخصا) والدردشة على "سكايب" لهاتف الطالب الإيطالى جوليو ريجينى الذى عٌثر على جثته فى وعليها آثار تعذيب، وذلك بعد أن نفت التحقيقات الإيطالية أن الشرطة المصرية وراء هذا الحادث وكشفت عن وجود محادثات لريجينى مع خطيبته وأستاذه جينارو جرفاسيو، الذى يدرس العلوم السياسية فى القاهرة، وكان ذلك مساء يوم 25 يناير الماضى، بعد ساعتين على الأقل من موعد الاختطاف المزعوم، وكتب لخطيبته "أنا ذاهب للدكتور حسانين"، وكتب لجرافاسيو "أنا قادم"، وكان ذلك فى تمام الساعة 19: 41 مساء.

وقالت الصحيفة أن قضية ريجينى حتى الآن لا تزال غامضة، ولكن لابد من التركيز على الخلاف الذى كان قائما بين ريجينى والنقابات العمالية فى مصر الذى كان فى 11 ديسمبر، وليس من قبيل المصادفة أن يجد المدعى العام الإيطالى على اثنين من رسائل البريد الالكترونى تثبت المشاركة الفعالة لريجينى مع بعض الهيئات التى كان يتعامل معها، كما أنه أكد أنه ينتظر أن ترسل مصر تسجيلات الكاميرات القريبة من المترو فى هذا الوقت.

ووفقا لصحيفة راى الإيطالية أن ريجينى قال فى أحد رسائله الإلكترونية تضمنت وصفا لأوضاع المعارضة فى مصر حيث أكد خلالها أنه هناك سياسة ضغط من قبل النظام على المعارضة ولكن هذا الضغط لايمثل خطر حقيقى على عمل المعارضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية وعدت أنها تستجيب إلى قائمة المطالب التى تقدم بها المحققون الإيطاليون، وأنهم يتفهمون قضية مقتل جوليو.

- 5 حقائق مجهولة فى قضية "جوليو ريجينى".. لا توجد قائمة بأسماء مطلوبين للشهادة..النيابة لم تتسلم تحريات الأمن حتى الآن..فريق البحث الإيطالى يعمل باستقلالية وينسق مع مكتب النائب العام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد