أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الجيزة يعلن ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة بالأسواق قبل بيعها للجمهور

Google+ Print
محافظ الجيزة يعلن ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة بالأسواق قبل بيعها للجمهور محافظ الجيزة يعلن ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة بالأسواق قبل بيعها للجمهور
أعلن محافظ الجيزة نجاح مديرية الطب البيطرى بالمحافظ وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث بوزارة الداخلية، فى ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة ومنتهية الصلاحية بمنطقة كرداسة.

وقال محافظ الجيرة إنه لا تهاون فى ملاحقة أصحاب الضمائر الفاسدة والمتاجرين بأقوات الشعب، مشيراً إلى أن صحة المواطن "خط أحمر".

وأضاف أن المضبوطات تنوعت بين كافة أنواع الأسماك، وتم ضبطها داخل ثلاجة قبل عرضها بالأسواق بعد ورود معلومات للمديرية بالمخالفة. وأكد إنه تم إحالة المدير المسئول إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى، إنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بإعدامها وفقاً للقواعد الصحية. ولفت أنه تم اكتشاف قيام صاحب الثلاجة بتغيير الاستيكرز المدون عليه تاريخ الصلاحية لإدخال الغش التجارى على جمهور المستهلكين.

وأشار إلى أنه تم إعداد حملة من أطباء المديرية وجهاز التفتيش ومباحث التموين، حيث تمت مداهمة المكان وضبط الكمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه