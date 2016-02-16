محافظ الجيزة يعلن ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة بالأسواق قبل بيعها للجمهور

أعلن محافظ الجيزة نجاح مديرية الطب البيطرى بالمحافظ وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، فى ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة ومنتهية الصلاحية بمنطقة كرداسة.

وقال محافظ الجيرة إنه لا تهاون فى ملاحقة أصحاب الضمائر الفاسدة والمتاجرين بأقوات الشعب، مشيراً إلى أن صحة المواطن "خط أحمر".

وأضاف أن المضبوطات تنوعت بين كافة أنواع الأسماك، وتم ضبطها داخل ثلاجة قبل عرضها بالأسواق بعد ورود معلومات للمديرية بالمخالفة. وأكد إنه تم إحالة المدير المسئول إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى، إنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بإعدامها وفقاً للقواعد الصحية. ولفت أنه تم اكتشاف قيام صاحب الثلاجة بتغيير الاستيكرز المدون عليه تاريخ الصلاحية لإدخال الغش التجارى على جمهور المستهلكين.

وأشار إلى أنه تم إعداد حملة من أطباء المديرية وجهاز التفتيش ومباحث التموين، حيث تمت مداهمة المكان وضبط الكمية.