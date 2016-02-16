نقابة الأطباء: رئيس الوزراء أجل لقاءنا معه لانشغاله باجتماع المحافظين

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تلقت اتصالا هاتفيا صباح اليوم من مجلس الوزراء، لطلب تأجيل اجتماعها الذى كان مقرر عقده ظهر اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث قرارات الجمعية العمومية للنقابة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى لانشغاله بمجلس المحافظين، ومن المقرر أن يتم إخطار النقابة بالموعد الأخر فى أقرب وقت.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة حددت مطلبين أساسيين لن يتم التنازل عنهما خلال الاجتماع، هما:" إحالة أمناء الشرطة للمحاكمة، وإصدار قرار من رئيس الوزراء باعتبار البلاغات فى حالات الاعتداء على المستشفيات بالاعتداء على منشأة حكومية وليس مشاجرة لضمان عدم تكرار تلك الوقائع"، لافتا إلى أن باقى المطالب يمكن التفاوض عليها أو تأجيلها، كمطلب وجود تشريعات لتغليظ العقوبة لحاجته لعقد جلسات بمجلس النواب.

وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن الدعوة لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، جاءت لمحاولة حل أزمة من قبل الحكومة، مضيفا:"نرجو أن تبادر الحكومة بحل الأزمة، خاصة أن الأطباء لا يرغبون فى التصعيد، فقط نريد حقوقنا".

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، قد وافقت بالإجماع على الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر بالمستشفيات بدءا من السبت 27 فبراير الجارى، وتقديم الخدمة مجانية والتعامل مع المرضى بنظام الطوارئ، وتنظيم وقفات احتجاجية بكافة المستشفيات السبت المقبل احتجاجا على تكرار الاعتداءات على الأطباء.