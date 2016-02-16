بدء حفل حملة أخلاقنا بـ"ستاد حرس الحدود" بالإسكندرية برعاية "اليوم السابع"

بدأ، منذ قليل، حفل حملة أخلاقنا باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، بحضور عدد من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والجمعيات الخيرية، لتوعية الأطفال والشباب بالمبادىء والأخلاق، برعاية إعلامية من "اليوم السابع".

وقال الشيخ أبو المعارف أحمد، منسق عام الحملة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحملة هدفها نشر الأخلاق وتوعية الشباب فى المجتمع بالأخلاق الحميدة من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية .

وأضاف أن الحملة مستمرة من خلال سلسلة فعاليات بالإسكندرية خلال الأسبوع القادم منها سلسلة بشرية وزيارة للمناطق البعيدة، لتوعيتهم بقيم المجتمع وضرورة الحفاظ عليها لبناء المجتمع.