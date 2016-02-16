محافظ الدقهلية يشيد بجهود مكتبة مصر العامة ويوجه بزيادة الفعاليات

أشاد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بجهود مكتبة مصر العـامة بالمنصورة فى شهر فبراير الجارى من خلال تنـظيم مسابقة "جميلة يا بلدى"، لاختيار أفضل صورة لمحافظة الدقهلية، فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى.

كما شهد مسرح مكتبة مصر العامة، بالمنصورة، مسرحية المناهج من منظور متطور، فى عرض بانوراما الحروب الصليبية، ضمن سلسلة برنامج "اعرف بلدك"، والتى قدمت تاريخ المنصورة فى عرض بالعرائس، وتم تقديم عروض بمسرح العرائس التربوى الترفيهى وصالون مكتبة مصر العامة.

كما أقامت المكتبة، احتفالية بعنوان فى "حب مصر"، وورشة اليوم الواحد فى قسم الأطفال، لتعليم صناعة الكروت والماسكات والرسم على الوجه بقاعة الأنشطة، ونظمت المكتبة مجموعة من البرامج التدريبية فى مجالات اللغات والموسيقى والرسم والإنترنت، وبرامج تأسيسية للأطفال دون سن الخمس سنوات.

وطالب المحافظ باستمرار تلك العروض والبرامج التدريبية، طوال العام، لزيادة الوعى الثقافى لأبناء المحافظة وتعريفهم بتاريخ شعب الدقهلية العريق، عبر العصور التاريخية وغرس قيم الانتماء والولاء ليعتزوا ببلدهم، ويدافعوا عن أرضهم مثل ما فعل أجدادهم.