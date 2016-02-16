دورة تدريبية للممرضين والإداريين لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية

قامت مديرية الصحة والسكان، بالدقهلية، بعمل عدة دورات للممرضات والإداريين، الذين من المقرر أن يشاركوا فى حملة التطعيم، ضد مرض شلل الأطفال، والذى تستعد له المديرية خلال الأيام المقبلة.

وعقدت اليوم بالمعهد الصحى بالمنصورة دورة تدريبية لـ 100 فرد من الممرضين والإداريين، حاضر فيها، الدكتور حسام الصباحى، وكيل إدارة الطب الوقائى، بالمنصورة، والدكتور سامية عيطة، مدير عام إدارة الأمراض المعدية والدكتورة زينب ربيع مشرف المديرية.

وتم شرح طرق التطعيم للمتدربين، وكيفية التعامل مع الأطفال، وتبسيط معلومات الأمصال التى سيتم تطعيمها للأطفال، للإجابة على أى أسئلة من أولياء أمور الأطفال المطعمين.

ومن المقرر أن تشن مديرية الصحة بالدقهلية حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى 21 فبراير الجارى.



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