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أهالى قرية ببنها يتجمهرون أمام محطة كهرباء "جمجرة" للمطالبة بالتعيين

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أهالى قرية ببنها يتجمهرون أمام محطة كهرباء "جمجرة" للمطالبة بالتعيين أهالى قرية ببنها يتجمهرون أمام محطة كهرباء "جمجرة" للمطالبة بالتعيين

نظم العشرات من أهالى قرى بنها وقفة احتجاجية أمام محطة إنتاج كهرباء جمجرة، وهددوا بقطع طريق بنها – المنصورة السريع، وإغلاق المحطة، وذلك للمطالبة بتعيين أبنائهم، متهمين القائمين على الشركة باستبعادهم وتعيين عمال من خارج المحافظة.

وهدد المتضررون بالتصعيد إذا لم ينفذ مسئولو الشركة مطالبهم بالتعيين وإعطاء أولوية لأهالى المنطقة، مؤكدين أنهم تقدموا بطلبات تعيين للشركة وخضعوا للاختبارات وفوجئوا باستبعادهم، مطالبين وزير الكهرباء بزيادة سن القبول بالشركة إلى 40 سنة بدلاً من 35 سنة، لإعطائهم فرصة العمل بالشركة.

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مصر 365