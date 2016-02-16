باحثون: عقاقير علاج ارتجاع المرىء تصيب بخرف الشيخوخة

قال باحثون إن الاعتياد على استخدام طائفة من العقاقير لعلاج ارتجاع المرىء أو قرحة المعدة ربما يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة فى ألمانيا.

وهذه العقاقير هى لانسوبرازول -واسمه التجارى بريفاسيد- وايزوميبرازول (نيكسيوم) وأوميبرازول (بريلوسيك) وجميعها من إنتاج شركة استرازينكا للمستحضرات الدوائية.

وتطرح هذه الدراسة مجرد علاقة إحصائية بين هذه العقاقير والإصابة بخرف الشيخوخة مع التقدم فى العمر فيما قالت بريتا هينيش كبيرة المشرفين على الدراسة بالمركز الألمانى لأمراض ضمور الأعصاب فى بون بألمانيا إن البحث لا يبرهن على أن هذه العقاقير تسبب خرف الشيخوخة بالضرورة.

وقالت هينيش فى رسالة بالبريد الإلكترونى لرويترز هيلث "فى تحليلنا ركزنا على تعاطى هذه العقاقير بانتظام على المدى الطويل لمدة 18 شهرا على الأقل".

وفحص الباحثون السجلات الطبية بين عامى 2004 و2011 لأكثر من 73 ألف مريض فوق 73 عاما من العمر معظمهم من الإناث.

وصنف الباحثون المرضى على أساس أن 2950 منهم من مستخدمى هذه العقاقير بصفة منتظمة ما يعنى استخدامهم عقارا واحدا على الأقل منها خلال أربعة أو خمسة أشهر خلال فترة 18 شهرا.

وخلال فترة الدراسة أصيب 29510 أشخاص بخرف الشيخوخة.

وقال الباحثون فى الدراسة التى وردت فى دورية (جاما نيورولوجى) لأمراض الأعصاب إن 44 فى المائة من المتعاطين لهذه العقاقير بانتظام أصيبوا بخرف الشيخوخة بالمقارنة بمن لم يستخدموا هذه العقاقير.

وقالت هينيش إن الدراسة لم تتعرف فى البداية على ما إذا كان لدى بعض الأشخاص المشاركين فى الدراسة الاستعداد للإصابة بخرف الشيخوخة.

وفى سياق أثر عوامل الخطر على الدراسة قال الأطباء إنه فى دراسة أخرى خاصة بالنساء كانت النساء تعانين من السمنة الزائدة ومن التهاب المفاصل مع تردى صحتهن بصورة عامة عن الأخريات وهو ما من شأنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة.

وقال لويس اتش.كولر من جامعة بيتسبرج لرويترز هيلث إن هذه العقاقير تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى والكسور وتدنى مستويات المغنسيوم بالجسم والعدوى البكتيرية بالجهاز الهضمى والالتهاب الرئوى.

وقالت هينيش إن هذه العقاقير تستخدم أساسا لعلاج ارتجاع المرىء والقرح المعوية وتعمل من خلال تخفض إفراز أحماض المعدة.