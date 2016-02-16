دي ميستورا يزور سوريا لمتابعة التعهدات التي قدمت في «ميونيخ»

قال مسؤول بالحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، وصل إلى دمشق وسيلتقي مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

ويقوم دي ميستورا بهذه الزيارة المفاجئة، في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، وكان دي ميستورا علق محادثات السلام في أوائل فبراير في جنيف، لكنه يتطلع إلى إعادة الأطراف مرة أخرى لمائدة التفاوض في جنيف بحلول 25 فبراير.

وقال المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، “سوف يجتمع مع المعلم غدا”، مضيفًا أن المحادثات ستنصب على متابعة اجتماع ميونيخ، وتشمل مناقشة استئناف مباحثات السلام المقررة في جنيف في 25 فبراير الجاري، بما في ذلك مسائل إجرائية.

وأكد مسؤول كبير بالامم المتحدة أن دي ميستورا وصل إلى سوريا في زيارة غير مقررة “لمتابعة التعهدات التي قدمت في ميونيخ”، واتفقت القوى العالمية في ميونيخ يوم الجمعة، على وقف العمليات القتالية للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية في سوريا.

وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بعد ذلك بأسبوع، لكن هجمات الجيش السوري في أنحاء البلاد بدعم من ضربات جوية روسية تتواصل دون هوادة.

وتعقد الوضع بعد هجوم في الآونة الأخيرة، لقوات يدعمها الأكراد للسيطرة على أراض بين حلب والحدود التركية من جماعات معارضة وإسلامية، وتقصف تركيا حاليا مواقع للأكراد في سوريا.