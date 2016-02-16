بالفيديو..هبة قطب تحذر من خطورة تناول شباب الجيم فيتامينات “الأمينو” يضر الذكورة ويشوة الأجنة

الكثير من الشباب يذهبون الى صالات الجيم لأن له فؤاد عديدة يزيد من القوة العضلية للشباب و يرفع قوة التحمل عندهم كما يعمل على زيادة مرونة العضلات و المفاصل ويمنح الجسم الحيوية والنشاط ويحسن الحالة الذهنية ويمنع تراسب الدهون خاصة في أماكن العضلات ولكن يحتاج الجسم الى التدريبات السليمة وأيضا عدم الإفرات في أي أنواع من المنشطات أو الفيتامينات إلا عن طريق إرشاد الطبيب المختص.

وهذا ما حذرت منه الدكتورة “هبة قطب” استشاري الطب الشرعي والعلاقات الزوجية حيث قالت أن تناول الشباب فيتامينات “أمينو أسيد” داخل “الجيم” له تأثير كبير على صحته الجنسية في أكثر من اتجاة حيث يضعف الهرومون الذكري في الدم ويؤثر على عدد من الحيوانات المنوية للجسم وأيضا في نوعية الحيوان المنوي نفسة وذلك من خلال برنامج “بوضوح” مع الإعلامي “عمرو الليثي” الذي يذاع على قناة الحياة.

وأضافت الدكتورة هبة قطب أن المقصود من تعاطي فيتامينات “أمينو أسيد” هو تنمية العضلات وتقسيمها بشكل منظم ولكن للأسف هذا يضر بالمدى البعيد على الشخص نفسه وعلى حياته لإنه يؤدى في المدي البعيد إلى الإصابة “بتشوه الأجنة” عن طريق تغيير تركيب وشكل ونوعية الحيوان المنوي.

ومن فؤاد الجيم لدى الشباب التي لا تقتصر على العضلات فقط بل تمتد الى الحالة النفسية وتعطي الثقة في النفس حيث نرى لاعب الجيم يتمتع بالصحة و القوة فذالك ينعكس على شخصيتة حيث تزداد ثقته بنفسة و يرتفع مستواه ويجذب الأشخاص اليه ويحب النظام الذي يؤدي الى النجاح.

شبكةعيونالإخبارية

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