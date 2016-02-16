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تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لجلسة الغد

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تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لجلسة الغد تأجيل محاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لجلسة الغد
أجلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة الغد لعدم حضور أعضاء هيئة الدفاع.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع المقرر سماع مرافعتهم اليوم. ولكن تأخر أعضاء هيئة الدفاع عن الحضور جعل القاضى يؤجل للغد .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.

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مصر 365