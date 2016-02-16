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الأمن يكشف هوية جثة بمركز المراغة سوهاج.. ويؤكد: نتيجة ثأر عائلى

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الأمن يكشف هوية جثة بمركز المراغة سوهاج.. ويؤكد: نتيجة ثأر عائلى الأمن يكشف هوية جثة بمركز المراغة سوهاج.. ويؤكد: نتيجة ثأر عائلى
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل التوصل إلى حقيقة واقعة العثور على جثة عامل بمدخل قرية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة مصابا بطلقات نارية أخذا بالثأر.

وتلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بالعثور على عامل جثة هامدة بالطريق العام بها طلقات نارية .

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مأمون، رئيس مباحث المديرية، والرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز المراغة، أن الجثة لـ"عمر تميم عبد اللطيف" 24 سنة، عامل، ويقيم نجع العبادلة التابع لقرية بهاليل ‏الجزيرة دائرة المركز، كما تبين أنه لقى مصرعه إثر إصابته بعدة طلقات نارية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزى عقب معاينة النيابة.‏

وعلى جانب آخر، أشارت التحريات إلى أن المذكور ينتمى لعائلة "السيايده" بينها ثأر مع عائلة "الحواوات" ‏بيت حمدان، ومحرر بينهما المحضر رقم 15488 جنايات مركز المراغة لسنة 2014، بعد مقتل خالد ‏أحمد حمدان ينتمى لـ"الحواوات".

‏وبسؤال أهل المجنى عليه اتهموا "على.أ.ح.م" 43 سنة، عامل بالأوقاف، ويقيم بذات الناحية، بمقتله.

و‏كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 709 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة الحالة هادئة وجارى المتابعة.

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مصر 365