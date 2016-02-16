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وزير البترول السعودي: تجميد الإنتاج النفطي عند مستويات يناير ملائم للسوق

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وزير البترول السعودي: تجميد الإنتاج النفطي عند مستويات يناير ملائم للسوق وزير البترول السعودي: تجميد الإنتاج النفطي عند مستويات يناير ملائم للسوق

 

وزير البترول

قال علي النعيمي، وزير البترول السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، مضيفًا ”سندرس في الأشهر القليلة القادمة الخطوات التالية لإعادة الاستقرار للسوق”.

وأضاف أن اجتماع الدوحة كان ناجحًا، وأن تجميد الإنتاج عند مستويات يناير ملائم للسوق، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يتبنى منتجو النفط داخل أوبك وخارجها هذا المقترح، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

ولفت النعيمي إلى أن الاقتصاد السعودي يمكنه التأقلم مع النفط الحالية دون أي مشكلة.

كان ذلك خلال الاجتماع الرباعي، الذي أقيم في الدوحة، بين وزراء النفط لقطر والسعودية وروسيا وفنزويلا، لبحث الانخفاض الحاد في الأسعار الناتج بشكل أساسي عن فائض الانتاج.

 

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