نائب محافظ الإسكندرية على رأس حملة لإزالة الحواجز الخشبية من على الشواطئ

قامت اليوم حملة لإزالة الحواجز الخشبية تحت إشراف الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، من على الشواطئ بدءا من شاطئ شيراتون المنتزة وحتى منطقة سبورتنج، وذلك بحضور اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وخلال الحملة شددت اللجنة على جميع الشواطئ بإزالة كل الحواجز الخشبية الموجودة بها والتى تحجب رؤية الشاطئ، والتنبيه بتوحيد ألوان بوابات الشواطئ وتطوير محطات الركاب بطول الكورنيش، كما قامت بمتابعة أعمال الجهاز التنفيذى للصرف الصحى بالشواطئ لمواجهة نوات الشتاء .

كما تم تكليف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق ومراجعة قرار تخصيص أراضى شواطئ الفنادق لإزالة المخالفات كافة من أمامها.

يأتى ذلك بناء على تكليفات المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة وحملات لمتابعة تطوير الشواطئ وإزالة كل المخالفات التى تحجب الرؤية، والذى يأتى فى إطار جذب السياحة الخارجية والداخلية للمحافظة وعودة المظهر الحضارى والجمالى للشاطئ بما يعود بالنفع الاقتصادى والسياحى للإسكندرية.



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