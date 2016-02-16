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بالصور.. استمرار أعمال تطوير منطقة كوم الناضورة الأثرية تمهيدا لافتتاحها

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بالصور.. استمرار أعمال تطوير منطقة كوم الناضورة الأثرية تمهيدا لافتتاحها بالصور.. استمرار أعمال تطوير منطقة كوم الناضورة الأثرية تمهيدا لافتتاحها
تستمر لجنة التطوير بإدارة الآثار الإسلامية و المسيحية فى الإسكندرية، و بالتنسيق مع محافظة الإسكندريه فى أعمال التطوير بمنطقة كوم الناضورة الأثرية، حيث تم نقل المخلفات الزراعية إلى المقالب العمومية.

و قال محمد متولى مدير إدارة الآثار الإسلامية و القبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الإدارة مستمرة فى تطوير منطقة كوم الناضوره الأثرية، تمهيدا لإعادة افتتاحها أمام الزوار بالجهود الذاتية.

وأشار إلى أنها سوف تكون خطوة هامة فى دعم السياحة الداخلية بالإسكندرية حيث ستكون بمثابة المتنزه الثاني بعد حدائق المنتزة بما تشملة من مباني تراثية وحديقة متحفية ومدفع رمضان ومدافع ساحلية ترجع لعصر محمد على باشا.

كما سوف ينقل إليها بعد موافقة السلطة المختصة جهاز الإنذار الذى يرجع للحرب العالمية الثانية.

نقل المخلفات الزراعية إلى المقالب العمومية بالاسكندرية (1)

نقل المخلفات الزراعية إلى المقالب العمومية بالاسكندرية (2)

نقل المخلفات الزراعية إلى المقالب العمومية بالاسكندرية (3)

نقل المخلفات الزراعية إلى المقالب العمومية بالاسكندرية (4)
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