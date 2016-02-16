أمن الإسكندرية ينفذ قرارات إزالة لمخالفات بحى شرق

قامت قوات أمن الإسكندرية بقسم شرطة سيدى جابر بتنفيذ عدة قرارات إدارية صادرة من حى شرق لإزالة عقارات مخالفة، حيث تم تنفيذ بعضها وتعذر تنفيذ البعض الآخر لإشغالها بالسكان.

وتم تنفيذ القرار ضد "خالد . م" بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن 57 شارع الأعشى المتمثلة فى استكمال بناء جزء الخدمات بالطابق الرابع علوى أعلى الميزانين، تم تسليم الطابقين الرابع والخامس علوى والشدة الخشبية للطابق السادس لمقاول الهدم.

وتعذر تنفيذ القرار ضد "ربيع .ف" الخاص بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن 30 شارع القطائع المتمثلة فى بناء جزء بالطابق السابع علوى وتعذر تنفيذ القرار نظراً لانشغال الطابق بالسكان.