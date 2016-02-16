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"مجلس سمالوط": انتهاء 60% من إنشاءات كنيسة شهداء مصر فى ليبيا

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"مجلس سمالوط": انتهاء 60% من إنشاءات كنيسة شهداء مصر فى ليبيا "مجلس سمالوط": انتهاء 60% من إنشاءات كنيسة شهداء مصر فى ليبيا
قال اللواء جمال قناوى رئيس مجلس مدينة سمالوط بالمنيا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" انه تم الانتهاء من 60% من الأعمال الإنشائية لكنيسة شهداء ليبيا، التى أصدر الرئيس السيسى قرارا ببنائها تخليدا لذكراهم.

وأضاف قناوى أن الكنيسة عبارة عن طابقين ثم المنارة والقباب موضحا أنه تم الانتهاء من الدور الأرضى بالكامل وجار أعمال التشطيب وبالإضافة إلى الأعمدة الخرسانية الخاصة بالدور الثانى، وأشار إلى أن الانتهاء من بناء الكنيسة سوف يكون فى أقرب وقت.

وقال رئيس مجلس المدينة إن اليوم هو تخليد لذكرى أبطال ضحوا بأرواحهم على أيدى جماعة إرهابية لكن الدولة تقدرهم وتعمل من أجل تخليد ذكراهم ولن تنساهم.

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مصر 365

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