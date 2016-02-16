محافظ دمياط يبحث تنفيذ مسار خط الطرد بمشروع صرف صحى العنانية بعد توقف عامين

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع المهندس طارق موسى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، وبحضور اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد والمهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى موقف مشروع الصرف الصحى بالعنانية، بعد أن تم تمكين المحافظة من مسار خط الطرد بمسافة 150 مترا، حيث تم التفاوض مع صاحب الأرض المواطن السيد حسن.

وأضاف المهندس طارق موسى أن المشروع جاهز للتسليم الابتدائى بعد شهر من الآن حيث أشاد بجهود المحافظ ومساعيه للتمكين من مسار خط الطرد وإنهاء المشروع والذى كان متوقفا لمدة عامين .

وقد وجه المحافظ الشكر للمواطن صاحب الأرض على تفهمه وتمكين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من استكمال مشروع الصرف الصحى بالعنانية .