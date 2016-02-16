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إزالة التعديات على 3106 فدان أملاك دولة بمركز مغاغة بالمنيا

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إزالة التعديات على 3106 فدان أملاك دولة بمركز مغاغة بالمنيا إزالة التعديات على 3106 فدان أملاك دولة بمركز مغاغة بالمنيا
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا أمس الاثنين، 4 قرارات إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بقرية زاوية الجدامى بمساحة 3106 فدان "اى ما يقرب من 13 كيلو متر مربع"، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التى يتم تنظيمها بالتعاون مع قسم حماية الأراضى للحفاظ على أراضى أملاك الدولة داخل زمام المحافظة.

وقال سيد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة فى بيان قبل قليل، إن الحملة اسفرت عن إزالة 43 حالة تعدى على أرض املاك دولة بقرية زاوية الجدامى التابعة لمجلس قروى ميانة، حيث تم إزالة 9 حالات بمساحة 715 فدان، و16 حالة تعدى بمساحة 2381 فدان، عبارة عن غرف مبنية وبعض الأسوار، بالإضافة إلى علامات تقسيم داخل النطاق 2 كم x 5كم، و14 حالة متمثلة فى أسوار بارتفاع ما بين متر ومتر ونصف بمساحة 10 افدنة و2 حالة صادرة بقرار من رى المنيا لخط مياه، و2 حالة بمساحة 700 متر مربع.

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