مدير تموين جنوب سيناء: خفض أسعار الخضر والفاكهة.. وكيلو اللحم بـ55 جنيها

قال المهندس علاء خريبة وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه بناء على تعليمات القيادة السياسية لخفض الأسعار وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تقرر تحديد أسعار الخضر والفاكهة التى تباع فى الشوادر المخصصة لهذا الغرض، مؤكدا عقد اجتماع مع أصحاب المزارع والمسئولين عن الشوادر لعمل تسعيرة محددة لأول مرة لأسعار الخضر والفاكهة، ووافق الجميع على التسعيرة مساهمة منهم فى حملة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأعلن خريبة عن أسعار اللحوم البلدى فى الشوادر، حيث تم تحديد سعر 55 جنيها للكيلو، موضحا أن هذه المنافذ سيتم تعميمها على مستوى المدن جميعا.

وأشار إلى أن بيان أسعار الخضراوات والفواكه موجودة بجميع بالشوادر التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، لافتا إلى أن الشوادر مقامة فى حى الزهور وأمام جمعية الأسماك بطور سيناء وحى الزهراء، وأن الأسعار منخفضة وتقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى نحو 50% مع جودتها، وأنها فى متناول الجميع وتسرى اعتباراً من أمس الاثنين وحتى يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2016، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية فى جنوب سيناء.