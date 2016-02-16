سفر وعودة 811 مصريا وليبيا و233 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 811 مصريا وليبيا و233 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 513 إلى الجانب الليبى، بينهم 213 مصريا و300 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 298، بينهم 252 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و46 غادروا البلاد، متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، إلى 133 ألفا و473 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 126 شاحنات محملة بالبضائع المصرية وعودة 107 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.