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تعرف الآن علي أهم فوائد قشرة البرتقال وطرق مذهلة للإستفادة منه

  • الصحة
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تعرف الآن علي أهم فوائد قشرة البرتقال وطرق مذهلة للإستفادة منه تعرف الآن علي أهم فوائد قشرة البرتقال وطرق مذهلة للإستفادة منه

لا شك أن البرتقال له فوائد عظيمة لجسم الإنسان لا تعد ولا تحصي، من أهمها أنه مضاد للسعال وعلاج قوي للإنفلونزا والزكام، ويعمل علي إلتئام الجروح، هذا ويعتقد الكثير من الناس أن قشر البرتقال ليس له أهمية، بل يقوم الكثير بنزع قشرة البرتقال والمسارعة يإلقائها في سلة المهملات، ويجهلون أهميتها.

فوائد قشر البرتقال

    يزيد مناعة الجسم، مضاد قوي للبكتيريا والميكروبات.
    يعمل علي التخلص من الغازات وطردها.
    يعالج حالات الإمساك.
    يعطي للبشرة الدهنية نعومة ويضفي عليها النضارة.

يخلص البشرة من السموم.
    يرفع الحالة المعنوية للجسم، وذلك لأنه يعمل كمنبه للجهاز العصبي.
    تمنع الإصابة بالسرطان بسبب المركبات الكيميائية بقشرة البرتقال.
    تعالج مشاكل الجهاز الهضمي المتعددة، وذلك لإحتوائها علي الألياف الغذائية.

وبالأخص للفوائد السابقة اتضح من خلال دراسات طبية أنه يمكن الإقلاع عن التدخين، وذلك بتناول برتقالة بدلاً من السيجارة.

طرق الإستفادة من قشر البرتقال

    تبييض الإسنان: قشرة البرتقال وسيلة فعالة جداً لتبييض الأسنان الصفراء، وذلك عن طريق فرك القشر الداخلي بلطف علي أسنانك.

يعمل كمعطر للهواء: فهو وسيلة أكثر من جيدة لتعطير رائحة المنزل.

عامل للنظافة: حيث يمكن فرك قشرة البرتقال بقوة علي الأسطح القذرة.
    إستخدامه كسماد: وذلك لإحتوائه علي النيتروجين الذي يساعد علي نمو النباتات.
    طارد للحشرات:  يعمل كطارد للبق والذباب والبعوض والنمل، فيمكنك الآن وضع القشر بجانب الأسطح التي تتراكم عليها الحشرات.

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