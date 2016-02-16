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شاهندة مقلد: النقاب يضر الآخرين ويشكل خطورة على المجتمع وأؤيد منعه

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شاهندة مقلد: النقاب يضر الآخرين ويشكل خطورة على المجتمع وأؤيد منعه شاهندة مقلد: النقاب يضر الآخرين ويشكل خطورة على المجتمع وأؤيد منعه
قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنها تؤيد قرار الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب فى المستشفيات الجامعية، مشددة على أنه من حق كل إنسان أن يرتدى ما يريد ولكن دون أن يضر الآخرين، وتابعت: "النقاب يضر الآخرين ويشكل خطورة على المجتمع".

وأشارت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحجاب حق دينى لا نستطيع أن ننكره.. وتابعت: "احنا مش هنوافق الناس تمشى بالمايوه.. ولكن في حالة ارتداء النقاب أيه اللى يعرفنى إن اللى قدامى راجل أو ست، وكثير من المشاكل تحدث بسبب النقاب".

وردت شاهندة مقلد على القيادى السلفى محمد الأزهرى بعد اتهامه لـ"قومى حقوق الأنسان" بأنه "مجلس العرى" قائلة: "الله يسامحك ونشكرك على اتهاماتك الباطلة، واتقى الله فيما تتفوه به من كلمات، وما تحاول الدفاع عنه مهاترات شخص بيقول أى كلام فاضى".

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