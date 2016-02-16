"الكهرباء" تحقق فى واقعة إهدار 30 مليونا و255 ألف جنيه بمشروع ابنى بيتك

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الكهرباء، تجرى تحقيقات سرية، فى واقعة إهدار 30 مليون و255 ألف جنيه قيمة كابلات وأعمدة إنارة، فى عهد رئيس شركة جنوب القاهرة السابق والمسئولة عن التنفيذ لمشروع ابنى بيتك، مشيرة إلى أن التحقيقات تضمنت أسماء 9 مقاولين، وأسماء قيادات فى الوزارة.

وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من المستندات والمخاطبات التى تجرى فى أروقة الوزارة، لتحديد المسئولين قبل إحالة الملف إلى النيابة، وتضمنت المخاطبات مذكرة مقدمة من رئيس قطاع الأعمال الخارجية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مؤرخة 1 ديسمبر 2015 رقم 793، تضمنت أن المهندس المشرف على مشروع ابنى بيتك المنطقة السابعة، لم يرد على موقف الكميات المتبقية لدى مقاولى الباطن "بضاعة أمانة"، و لم يتم معاينة الموقع وموقف المقاولين من التنفيذ أو عدمه.

وأوضح مستند آخر، أن رئيس قطاع الأعمال الخارجية بالشركة خاطب رئيس قطاع الشئون القانونية بشأن التحقيقات التى تجرى بمعرفة القطاع القانونى، فى هذا الشأن برقم 2931 /2015 يطالبه بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تكون مهمتها حصر بضاعة الأمانة المنصرفة للمقاولين حسب الكشف الصادر من سجلات المخازن بالشركة.

وأوضحت المستندات، أن رئيس قطاع الشئون القانونية وافق على تشكيل لجنة للتحقيق فى مصير هذه البضاعة للمقاولين بتاريخ 11 يناير الماضى، وضمت اللجنة مدير عام التفتيش الفنى ومستشار "ب" المراجعة الفنية ومدير عام القضايا ومدير عام التنفيذ بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

واشتملت المناسبات على قائمة بأسماء مقاولى الباطن، وما حصلوا عليه من مهمات تضمنت "كابلات /أعمدة/صناديق"، حيث حصل " إبراهيم ع - على بضاعة بقيمة 6 ملايين و504 ألفا، و"عيد.ع" حصل على بضاعة بقيمة 6 ملايين 44 ألفا و"عامر.س" حصل على مهمات بقيمة 4 ملايين 898 ألفا، و"محمد.ع" على مهمات بقيمة 2 مليون جنيه، و"حمادة.أ" على مليون 534 ألفا، بينما حصلت 3 شركات مقاولات على مهمات تصل قيمتها إلى 23 مليون جنيه .

وبحسب المصادر، فإن التحقيقات حال استكمالها قد تسفر عن إحالة قيادى كبير بالوزارة إلى النيابة العامة، نظرا لوجود صلة قرابة بينه وبين 2 من المقاولين المسند اليهم تنفيذ المشروع.



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